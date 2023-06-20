Представлено новий Mercedes E-Class 2024 у кузові універсал (фото)

Новий Mercedes-Benz E-Class Estate став найбільшим універсалом у модельному ряду німецького бренда. Модель спершу запропонують у трьох різних версіях потужністю від 204 до 312 к.с.

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Новий Mercedes-Benz E-Class отримав версію у кузові універсал. Він відрізняється від седана збільшеною колісною базою та просторим багажником. Про це розповіли на сайті Motor1.

Mercedes-Benz E-Class Estate є найбільшим універсалом у модельному ряду німецького бренда. Він отримав обтічний кузов з коефіцієнтом аеродинамічного опору 0,26.

Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,26 Фото: Mercedes-Benz

Габарити Mercedes-Benz E-Class Estate 2024:

довжина — 4949 мм;

ширина — 1880 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2961 мм.

У базовій комплектації Mercedes-Benz E-Class Estate оснащений 17-дюймовими колісними дисками. За доплату пропонують 21-дюймові диски.

Об'єм багажника універсала становить 615 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь, багажний простір збільшиться до 1830 літрів.

Об'єм багажника складає 1830 літрів зі складеним заднім рядом сидінь Фото: Mercedes-Benz

Всі версії Mercedes-Benz E-Class Estate отримають задню пневматичну підвіску або опціональну двовісну Airmatic. У Європі спочатку будуть продавати три модифікації – E200, E220d та Plug-in гібрид E300e.

В інтер'єрі встановлені кілька великих дисплеїв Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate E200 оснащений 2,0-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 204 к.с. і 320 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,8 секунди, а максимальна швидкість становить 231 км/год.

Під капотом Mercedes-Benz E-Class Estate E200d розташований 2,0-літровий турбодизель потужністю 197 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Ця версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год.

Mercedes-Benz E-Class Estate E300e оснащений 2,0-літровим турбованим бензиновим двигуном та електромотором потужністю 312 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунди, а максимальна швидкість становить 227 км/год.

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У майбутньому універсал отримає гібридну модифікацію з дизельним двигуном та електромотором. Також очікується заряджена версія E63 AMG потужністю близько 700 к.с.

Продаж нового Mercedes-Benz E-Class Estate в Європі розпочнеться вже наприкінці 2023 року. Початкова вартість універсала становитиме понад 50 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz представив разючий концепт-кар Vision One-Eleven.