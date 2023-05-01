Купе, кабріолет та позашляховий варіант: у Mercedes E-Class 2024 з'являться нові версії (фото)

Сімейство Mercedes-Benz E-Class налічуватиме кілька різних моделей. Топові їх версії отримають 3,0-літрову турбошістку.

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Лінійка нового Mercedes-Benz E-Class буде широкою та різноманітною. Найближчими роками до седана приєднаються ще кілька кузовних версій моделі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Топові версії моделей отримають 3,0-літрову турбошістку Фото: autoevolution.com

Незабаром до седана Mercedes E-Class 2024 повинен приєднатися універсал. Як і раніше, його запропонують у двох виконаннях – як стандартний "вагон" та модель підвищеної прохідності All-Terrain зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом.

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Слідом за універсалом дебютують купе та кабріолет Mercedes E-Class, які перейменують на CLE. Вони частково стануть заміною і компактнішим дводверним Mercedes C-Class, знятим з виробництва. Спортивні версії взимку бачили на тестах у камуфляжі.

Купе Mercedes-Benz CLE Фото: autoevolution.com Кабріолет Mercedes CLE Фото: autoevolution.com

Також повідомляється, що найдорожчі версії Mercedes E-Class 2024 будуть комплектуватися 3,0-літровою турбошісткою. Її потужність становитиме 380 к. с. у версії E 450 та 435 к. с. – у AMG E 53. Згодом з'явиться ще й флагманський гібрид AMG E 63 потужністю понад 600 к. с.

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