Купе, кабриолет и внедорожный вариант: у Mercedes E-Class 2024 появятся новые версии (фото)

Семейство Mercedes-Benz E-Class будет насчитывать несколько разных моделей. Топовые их версии получат 3,0-литровую турбошестерку.

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Линейка нового Mercedes-Benz E-Class будет широкой и разнообразной. В ближайшие годы к седану присоединятся еще несколько кузовных версий модели. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Топовые версии моделей получат 3,0-литровую турбошестерку Фото: autoevolution.com

Уже в скором времени к седану Mercedes E-Class 2024 должен присоединиться универсал. Как и прежде, его предложат в двух исполнениях – как стандартный "вагон" и модель повышенной проходимости All-Terrain с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

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Вслед за универсалом дебютируют купе и кабриолет Mercedes E-Class, которые переименуют в CLE. Они отчасти станут заменой и более компактным двухдверным Mercedes C-Class, снятым с производства. Спортивные версии зимой видели на тестах в камуфляже.

Купе Mercedes-Benz CLE Фото: autoevolution.com Кабриолет Mercedes CLE Фото: autoevolution.com

Также сообщается, что самые дорогие версии Mercedes E-Class 2024 будут комплектоваться 3,0-литровой турбошестеркой. Ее мощность составит 380 л. с. в версии E 450 и 435 л. с. – в AMG E 53. Со временем появится еще и флагманский гибрид AMG E 63 мощностью свыше 600 л. с.

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