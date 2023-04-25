В Испании заметили новейший спорткар Mercedes за $230 000 на украинских номерах (фото)

Спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ имеет номера Львовской области. Автомобиль доступен в Украине по цене от 5 744 594 грн за версию SL 43.

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В испанском городе Барселона заметили новый родстер Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ на украинской регистрации. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.

Mercedes-AMG SL нового поколения только в марте поступил в продажу в Украине. Теперь же один из таких автомобилей ездит по дорогам Барселоны.

Спорткар имеет номера Львовской области. Пока неизвестно, когда именно купили автомобиль и как он попал в Испанию.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оснащен 4,0-литровыми турбированным двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оснащен 585-сильным двигателем Фото: Mercedes-Benz

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 315 км/ч.

В Украине родстер доступен по цене от 5 744 594 грн за версию SL 43. За SL 63 4MATIC+ придется заплатить минимум 7 961 370 грн.

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Экземпляр, который заметили в Барселоне, оснащен множеством опций. Стоимость такого автомобиля составляет около 230 тысяч долларов.

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