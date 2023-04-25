В Іспанії помітили новітній спорткар Mercedes за $230 000 на українських номерах (фото)

Спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ має номери Львівської області. Автомобіль доступний в Україні за ціною від 5 744 594 грн за версію SL 43.

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В іспанському місті Барселона помітили новий родстер Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ на українській реєстрації. Про це розповіли на сайті "ТопЖир".

Mercedes-AMG SL нового покоління лише в березні надійшов у продаж в Україні. Тепер же один із таких автомобілів їздить по дорогах Барселони.

Спорткар має номери Львівської області. Поки що невідомо, коли саме купили автомобіль і як він потрапив до Іспанії.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 585 к. с. і 800 Нм крутного моменту. Він працює в парі з дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оснащений 585-сильним двигуном Фото: Mercedes-Benz

Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,5 секунди. Максимальна швидкість становить 315 км/год.

В Україні родстер доступний за ціною від 5 744 594 грн за версію SL 43. За SL 63 4MATIC+ доведеться заплатити мінімум 7 961 370 грн.

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Екземпляр, який помітили в Барселоні, оснащений безліччю опцій. Вартість такого автомобіля складає приблизно 230 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що в Одесі помітили дорогий суперкар Ferrari 812 Superfast за 500 000 доларів.