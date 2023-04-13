В Україні помітили надшвидкісний суперкар Ferrari за $500 000 (фото)

Ferrari 812 Superfast — один із найшвидших автомобілів в Україні. Суперкар оснащений 800-сильним V12 і здатний розвинути 340 км/год.

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В Одесі помітили найдорожчий суперкар Ferrari 812 Superfast. Потужне купе коштує близько півмільйона доларів. Фото Ferrari з'явилися на сторінці supercars_ua у Instagram.

В Україні зареєстровано лише кілька Ferrari 812 Superfast. Саме цей автомобіль в рідкісному зеленому кольорі British Racing Green з'явився в нашій країні на початку 2022 року. За даними сайту ТопЖир, після початку повномасштабної війни автомобіль бачили у Празі, проте тепер він повернувся до Одеси.

Суперкар пофарбований у зелений колір British Racing Green

Суперкар Ferrari 812 Superfast презентували у 2017 році до 70-річчя італійської марки. Його назва перекладається як "надшвидкий".

Купе 812 Superfast — останній суперкар Ferrari "старої школи", адже у нього високооборотний атмосферний V12 і немає гібридної установки. Цей 6,5-літровий двигун розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв.

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Автомобіль виправдовує своє ім'я – це один із найшвидших суперкарів в Україні. З 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями він розганяється до 100 км/год за 2,9 с, а його максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

Автомобіль оснащений високооборотним 800-сильним V12.

Примітно, що це не найшвидший сучасний Ferrari. У лінійці марки є 1000-сильний Ferrari SF90 Stradale і нещодавно такий автомобіль з'явився в Україні.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився ексклюзивний суперкар Aston Martin, створений на індивідуальне замовлення.