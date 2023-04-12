У Парижі на аукціоні продали унікальний 57-річний Rolls-Royce із України (фото)

Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe з 2004 року було зареєстровано в Україні. За 18 років вінтажний автомобіль проїхав лише 500 км.

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У Парижі на аукціоні Bonhams продали рідкісний та нестандартний Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 року. За ексклюзивний кабріолет віддали 184 тисячі євро. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

Задня частина авто виконана в американському стилі Фото: bonhams.com

Загалом у кузовному ательє HJ Mulliner Park Ward випущено лише 42 таких кабріолети. Автомобіль відрізняється досить нестандартним, за мірками Rolls-Royce, дизайном із чотирма круглими фарами (вони дали автомобілю прізвисько Chinese Eye – "Китайське око") та задніми кілями в американському стилі.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: bonhams.com

Кабріолет Rolls-Royce Silver Cloud III обладнаний 6,2-літровим V8 потужністю 220 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Салон автомобіля оброблений шкірою та деревом, а оснащення включає кондиціонер та електросклопідйомники.

Під капотом встановлений 220-сильний V8 Фото: bonhams.com

Саме цей автомобіль примітний тим, що довгий час був в Україні. Попередній власник придбав відреставрований кабріолет на аукціоні у Франції у 2004 році та привіз його до нашої країни.

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Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe за останні 18 років проїхав лише 500 км. Він дуже рідко виїжджав на дороги та іноді брав участь у ретро-шоу. В Україні машину кілька разів виставляли на продаж останніми роками, причому ціна становила 350 тисяч доларів.

Раніше цей Rolls-Royce продавали в Україні за $350 000 Фото: auto.ria.com

Це не перший вінтажний Rolls-Royce, проданий українським власником у Європі останнім часом. Нещодавно з молотка пішло авто Фредді Мерк'юрі – його власником був Андрій Данилко.

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