В Париже на аукционе продали уникальный 57-летний Rolls-Royce из Украины (фото)
Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe c 2004 года был зарегистрирован в Украине. За 18 лет винтажный автомобиль проехал всего 500 км.
В Париже на аукционе Bonhams продали редкий и нестандартный Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 года. За эксклюзивный кабриолет отдали 184 000 евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Всего в кузовном ателье H.J. Mulliner Park Ward выпущено лишь 42 таких кабриолета. Автомобиль отличается весьма нестандартным, по меркам Rolls-Royce, дизайном с четырьмя круглыми фарами (они дали автомобилю кличку Chinese Eye – "Китайский глаз") и задними килями в американском стиле.
Кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud III оснащен 6,2-литровым V8 мощностью 220 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Салон автомобиля отделан кожей и деревом, а оснащение включает кондиционер и электростеклоподъемники.
Конкретно этот автомобиль примечателен тем, что долгое время был в Украине. Предыдущий владелец приобрел отреставрированный кабриолет на аукционе во Франции в 2004 году и привез его в нашу страну.Важно
Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe за последние 18 лет проехал всего 500 км. Он очень редко выезжал на дороги и изредка принимал участие в ретро-шоу. В Украине машину несколько раз выставляли на продажу в последние годы, причем цена составляла 350 000 долларов.
Это не первый винтажный Rolls-Royce, проданный украинским владельцем в Европе за последнее время. Недавно с молотка ушло авто Фрэдди Меркьюри — его владельцем был Андрей Данилко.
Также Фокус сообщал, что роскошный внедорожник короля Карла ІІІ ушел с молотка по цене Skoda Fabia.