Пенсионерка на Rolls-Royce протаранила уникальную скульптуру стоимостью $3 миллиона (фото)

Американка на Rolls-Royce Dawn потеряла управляемость, снесла забор и врезалась в дорогую статую. Полиции она заявила, что не помнит момент ДТП.

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Курьезное ДТП произошло во США. Пожилая женщина попала в аварию на своем Rolls-Royce Dawn за $360 000 и нанесла существенный ущерб своему соседу. Об этом сообщает канал CBS 12.

Кабриолет получил серьезные повреждения Фото: CBS

Инцидент имел место в городе Палм-Бич (штат Флорида). Как удалось установить полиции, 66-летняя американка не справилась с управлением на узкой улице, врезалась в бордюр и заехала во двор своего соседа.

Владелица авто сообщила, что не помнит момент аварии Фото: CBS

Rolls-Royce Dawn пропахал газон и снес уникальную коралловую статую стоимостью 3 миллиона долларов. Затем он пробил забор и слетел с парапета на пляж. В таком виде разбитый Rolls-Royce обнаружила полиция. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Rolls-Royce протаранил дорогую коралловую скульптуру Фото: CBS

Пенсионерка заявила полицейским, что ничего не помнит. У нее якобы случился провал в памяти, хотя она не получила черепно-мозговую травму, а в ее крови не были обнаружены следы алкоголя, наркотиков или лекарств.

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Если вину американки докажут, то она должна будет не только компенсировать стоимость скульптуры, но и заплатить 10 100 долларов за ремонт забора, бордюра и парапета.

В случае признания вины американка должна будет компенсировать причиненный ущерб Фото: CBS

Кроме того, потребует восстановления и кабриолет Rolls-Royce Dawn. У дорогого авто повреждены решетка радиатора, передний и задний бамперы.

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