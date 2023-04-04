Раритетный Chevrolet Corvette попал в ДТП во время передачи владельцу (видео)

Винтажный Chevrolet Corvette 1962 года доставили владельцу сразу после реставрации. В один момент спорткар начал быстро скатываться с автовоза, после чего упал вниз.

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В США во время передачи владельцу с автовоза упал раритетный спорткар Chevrolet Corvette 1962 года. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Винтажный Chevrolet Corvette 1962 года прошел полный процесс реставрации. После ремонта автомобиль стал выглядеть как новый.

Спорткар находился на автовозе и готовился опуститься на землю. Автомобиль начали выкатывать из автовоза, но скорость оказалась слишком высокой. В итоге винтажный Chevrolet Corvette рухнул вниз.

Мужчина пытался удержать автомобиль, но он оказался слишком тяжелым. К счастью, никто не пострадал.

У автомобиля в результате падения повреждена задняя часть, а также подвеска. Вероятнее всего, от удара могла пострадать и рама.

Можно разглядеть, как у спорткара от столкновения открылся багажник. Это произошло из-за того, что кузов из стекловолокна треснул.

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Теперь раритетный автомобиль снова нуждается в ремонте. Владельцу придется заплатить за восстановление спорткара несколько тысяч долларов.

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