Не закрыл дверь: американец на Ford Mustang попал в странное ДТП (видео)

Друзья водителя пытались предупредить его о столкновении, но было слишком поздно. Теперь владельцу спорткара придется заплатить за ремонт поврежденной двери.

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В США владелец Ford Mustang сломал водительскую дверь авто, забыв закрыть ее перед движением задним ходом. Видео опубликовали в Instagram.

При поездке на автомобиле всегда важно закрывать все двери. Тем не менее владелец этого Ford Mustang решил пренебречь этим правилом.

Мужчина сдавал задним ходом, чтобы въехать в гараж, но оставил водительскую дверь открытой. В итоге он сперва задел рядом стоящий стол, а затем и стену гаража.

Водительская дверь сильно выгнулась в обратную сторону. К счастью, никто не пострадал.

На двери остались несколько вмятин, но боковое стекло осталось целым. Водителю придется заплатить за ремонт поврежденной детали.

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Неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения или просто был невнимательным. Его друзья кричали ему о том, что дверь необходимо закрыть, но мужчина проигнорировал замечания.

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