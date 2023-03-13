Дешевый электромобиль Citroen неудачно испытали на легендарной трассе "Формулы-1" (видео)

Электромобиль Citroen Ami не смог пройти крутой поворот и завалился на бок. К счастью, авто не может развить большую скорость, поэтому в ДТП никто не пострадал.

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В Монако произошло курьезное ДТП. Миниатюрный электромобиль Citroen Ami лег набок в крутом повороте возле знаменитого "Гранд-отеля". Видео с аварией появилось на Youtube-канале Benelux supercars.

Именно эта улица является частью трассы "Формулы-1", по которой проходит знаменитое Гран-при Монако. Мало того, крутой 180-градусный вираж является едва ли не самым известным в гонке — его называют разворотом вокруг пальмы.

Водитель компактного Citroen Ami решил пройти этот поворот в стиле гоночных болидов. Первый раз он справился с виражом, однако на обратном пути крен кузова оказался критическим и электрокар завалился на бок.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, да и электрокар Citroen Ami не слишком поврежден. Машину могло вынести на тротуар, но пешеходов спасли парковочные столбики.

К тому же, скорость авто оказалась невысокой. Дело в том, что электромобиль Citroen Ami оснащен скромным 8-сильным мотором и развивает всего 45 км/ч. Столь маломощным авто во многих европейских странах можно управлять без водительских прав.

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Новый Citroen Ami с пластиковым кузовом является самым дешевым электрокаром французской марки – стоит от 7000 евро. К слову, такое авто есть и в Украине.

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