ДТП на $500 000: уличная гонка на двух Ferrari закончилась эффектной аварией (фото, видео)

Двое бельгийцев во время отдыха в Италии устроили уличную гонку на своих Ferrari. В итоге, оба суперкара вылетели с дороги в одном повороте.

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В Италии в ДТП попали сразу два дорогих Ferrari. Суперкары разбили во время уличной гонки. Видео с аварией опубликовал в Youtube блогер Antonio Pio Guerra.

[ + – ] Автомобили слетели с дороги в повороте Фото: скриншот / YouTube

Инцидент имел место в городке Осимо на адриатическом побережье Италии. На видео суперкары Ferrari 296 GTB и F12 berlinetta не могут пройти крутой поворот, слетают с дороги, взлетают на трамплине в воздух и врезаются в забор виллы.

В ДТП никто не серьезно не пострадал – одного из водителей госпитализировали, но затем выпустили. А вот автомобили получили серьезные повреждения и один из них загорелся – пришлось вызывать пожарных.

Выяснилось, что владельцами Ferrari являются граждане Бельгии возрастом 50 и 54 лет. Они отправились в Италию на отдых и решили устроить уличную гонку.

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Суммарная стоимость двух суперкаров составляет не менее 500 000 долларов. Новый Ferrari 296 GTB стоит около $300 000 и оснащен гибридной установкой на 830 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 330 км/ч.

Суперкар Ferrari F12 berlinetta выпускали в 2012-2017 годах. Купе оснащено 740-сильным V12 и развивает 340 км/ч.

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