ДТП на $500 000: вулична гонка на двох Ferrari закінчилася ефектною аварією (фото, відео)

Двоє бельгійців під час відпочинку в Італії влаштували вуличну гонку на своїх Ferrari. У результаті обидва суперкари вилетіли з дороги в одному повороті.

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В Італії в ДТП потрапили відразу два дорогі Ferrari. Суперкари розбили під час вуличних перегонів. Відео з аварією опублікував у Youtube блогер Antonio Pio Guerra.

[ + – ] Автомобілі злетіли з дороги у повороті Фото: скриншот / YouTube

Інцидент мав місце в містечку Осімо на адріатичному узбережжі Італії. На відео суперкари Ferrari 296 GTB та F12 berlinetta не можуть пройти крутий поворот, злітають з дороги, злітають на трампліні у повітря та врізаються у паркан вілли.

У ДТП ніхто не серйозно не постраждав — одного з водіїв госпіталізували, але згодом випустили. А ось автомобілі отримали серйозні пошкодження і один із них загорівся — довелося викликати пожежників.

З'ясувалося, що власниками Ferrari є громадяни Бельгії віком 50 та 54 років. Вони вирушили до Італії на відпочинок та вирішили влаштувати вуличну гонку.

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Сумарна вартість двох суперкарів становить не менше ніж 500 000 доларів. Новий Ferrari 296 GTB коштує близько $300 000 та оснащений гібридною установкою на 830 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 330 км/год.

Суперкар Ferrari F12 berlinetta випускали у 2012-2017 роках. Купе оснащене 740-сильним V12 та розвиває 340 км/год.

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