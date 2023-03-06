ДТП на $500 000: вулична гонка на двох Ferrari закінчилася ефектною аварією (фото, відео)
Двоє бельгійців під час відпочинку в Італії влаштували вуличну гонку на своїх Ferrari. У результаті обидва суперкари вилетіли з дороги в одному повороті.
В Італії в ДТП потрапили відразу два дорогі Ferrari. Суперкари розбили під час вуличних перегонів. Відео з аварією опублікував у Youtube блогер Antonio Pio Guerra.
Інцидент мав місце в містечку Осімо на адріатичному узбережжі Італії. На відео суперкари Ferrari 296 GTB та F12 berlinetta не можуть пройти крутий поворот, злітають з дороги, злітають на трампліні у повітря та врізаються у паркан вілли.
У ДТП ніхто не серйозно не постраждав — одного з водіїв госпіталізували, але згодом випустили. А ось автомобілі отримали серйозні пошкодження і один із них загорівся — довелося викликати пожежників.
З'ясувалося, що власниками Ferrari є громадяни Бельгії віком 50 та 54 років. Вони вирушили до Італії на відпочинок та вирішили влаштувати вуличну гонку.Важливо
Сумарна вартість двох суперкарів становить не менше ніж 500 000 доларів. Новий Ferrari 296 GTB коштує близько $300 000 та оснащений гібридною установкою на 830 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 330 км/год.
Суперкар Ferrari F12 berlinetta випускали у 2012-2017 роках. Купе оснащене 740-сильним V12 та розвиває 340 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що раритетний суперкар Ford GT за 350 000 доларів розбили в безглуздому ДТП.
Також ми писали, що в аварію потрапив вінтажний Dodge Charger, який знімався у культовому серіалі.