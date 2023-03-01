Розбитий кіногерой: у ДТП потрапив знаменитий вінтажний Dodge Charger General Lee (фото)

Dodge Charger 1969 став героєм знаменитого комедійного серіалу "Придурки з Хаззарда". Автомобіль отримав прізвисько "Генерал Лі".

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У США потрапив у ДТП Dodge Charger General Lee. Легендарне авто отримало серйозні пошкодження та потребує недешевого ремонту. Про це повідомляє видання Springfield News.

[ + – ] Автомобіль злетів із дороги та врізався в дерево

Аварія сталася в американському штаті Міссурі. За даними поліції, водій Dodge Charger не впорався з керуванням, авто злетіло з дороги та врізалося в дерево.

Водій і пасажир отримали травми середнього ступеня тяжкості й були госпіталізовані. В автомобіля пошкоджені крила, капот, передній бампер і решітка радіатора.

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Помаранчевий Dodge Charger 1969, також відомий як General Lee, — один із найвідоміших "кіношних" автомобілів. Він став героєм популярного комедійного серіалу "Придурки з Хазарда", який знімали з 1979 до 1985 року.

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Оскільки серіал ряснів трюками й аваріями, то для зйомок використовували величезну кількість Dodge Charger — за різними даними, було задіяно від 250 до 330 машин. Частина з них була знищена каскадерами, але багато "Генерал Лі" вціліли. Нині ціна цих кіногероїв становить від 100 до 120 тисяч доларів.

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