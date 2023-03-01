Разбитый киногерой: в ДТП попал знаменитый винтажный Dodge Charger General Lee (фото)

Dodge Charger 1969 года стал героем знаменитого комедийного сериала "Придурки из Хаззарда". Автомобиль получил прозвище "Генерал Ли".

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В США попал в ДТП Dodge Charger General Lee. Легендарное авто получило серьезные повреждения и требует недешевого ремонта. Об этом сообщает издание Springfield News.

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Авария произошла в американском штате Миссури. По данным полиции, водитель Dodge Charger не справился с управлением, авто слетело с дороги и врезалось в дерево.

Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. У автомобиля повреждены крылья, капот, передний бампер и решетка радиатора.

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Оранжевый Dodge Charger 1969 год, также известный как General Lee, – один из самых узнаваемых "киношных" автомобилей. Он стал героем популярного комедийного сериала "Придурки из Хазарда", который снимали с 1979 по 1985 годы.

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Поскольку сериал изобиловал трюками и авариями, то для съемок использовали огромное количество Dodge Charger – по разным данным, было задействовано от 250 до 330 машин. Часть из них были уничтожены каскадерами, но многие "Генерал Ли" уцелели. Сейчас цена этих киногероев составляет от 100 до 120 тысяч долларов.

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