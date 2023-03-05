Рідкісний суперкар Ford за $350 000 розбили в безглуздому ДТП (фото)

Ford GT — лімітований суперкар з дизайном на кшталт 60-х років. Автомобіль оснащений 550-сильним V8 та може розвинути 330 км/год.

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У США потрапив до аварії раритетний Ford GT. Суперкар серйозно пошкоджений та його ремонт буде дуже недешевим. Фото авто після ДТП опублікували на сторінці supercar.fails у Instagram.

[ + – ] Передня частина авто повністю зруйнована

Аварія сталася у містечку Роджерс (штат Арканзас). Власник Ford GT увечері вийшов із бару з ознаками алкогольного сп'яніння та сів за кермо авто. Він вирішив підпалити гуму на публіку, але втратив контроль і врізався у дерево.

[ + – ] У салоні спрацювала подушка безпеки

Водій у ДТП не постраждав, а ось у авто повністю знищено передню частину. У салоні спрацювала подушка безпеки.

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Суперкар Ford GT першого покоління випускали в 2004-2006 роках і всього зібрано 4038 таких купе. Він виконаний у ретро-стилі та за дизайном повторює знаменитий гоночний Ford GT40 60-х років.

[ + – ] Всього випущено лише 4038 Ford GT

Автомобіль оснащений компресорним 5,4-літровим V8 потужністю 550 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 сек і може розвинути 330 км/год. Зараз модель дуже цінується колекціонерами та суттєво подорожчала: купити Ford GT можна за ціною приблизно 350-400 тисяч доларів.

Це не єдиний розбитий Ford GT останнім часом. Раніше у ДТП потрапив суперкар ексклюзивної серії Heritage Edition вартістю близько 700 000 доларів.

Також Фокус повідомляв, що паркувальник випадково розбив відразу два ексклюзивні Lamborghini.