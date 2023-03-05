Редчайший суперкар Ford за $350 000 разбили в нелепом ДТП (фото)

Ford GT — лимитированный суперкар с дизайном в духе 60-х годов. Автомобиль оснащен 550-сильным V8 и может развить 330 км/ч.

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В США попал в аварию раритетный Ford GT. Суперкар серьезно поврежден и его ремонт будет очень недешевым. Фото авто после ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

[ + – ] Передняя часть авто полностью разрушена

Авария произошла в городке Роджерс (штат Арканзас). Владелец Ford GT вечером вышел из бара с признаками алкогольного опьянения и сел за руль авто. Он решил пожечь резину на публику, но потерял контроль и врезался в дерево.

[ + – ] В салоне сработала подушка безопасности

Водитель в ДТП не пострадал, а вот у авто полностью уничтожена передняя часть. В салоне сработала подушка безопасности.

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Суперкар Ford GT первого поколения выпускали в 2004-2006 годах и всего собрано 4038 таких купе. Он выполнен в ретро-стиле и по дизайну повторяет знаменитый гоночный Ford GT40 60-х годов.

[ + – ] Всего выпущено только 4038 Ford GT

Автомобиль оснащен компрессорным 5,4-литровым V8 мощностью 550 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и может развить 330 км/ч. Сейчас модель очень ценится коллекционерами и существенно подорожала: купить Ford GT можно по цене примерно 350-400 тысяч долларов.

Это не единственный разбитый Ford GT за последнее время. Ранее в ДТП попал суперкар эксклюзивной серии Heritage Edition стоимостью около 700 000 долларов.

Также Фокус сообщал, что парковщик случайно разбил сразу два эксклюзивных Lamborghini.