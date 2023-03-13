Дешевий електромобіль Citroen невдало зазнали на легендарній трасі "Формули-1" (відео)

Електромобіль Citroen Ami не зміг пройти крутий поворот та завалився на бік. На щастя, авто не може розвинути велику швидкість, тож у ДТП ніхто не постраждав.

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У Монако сталася курйозна ДТП. Мініатюрний електромобіль Citroen Ami ліг набік у крутому повороті біля знаменитого "Гранд-готелю". Відео з аварією з'явилося на Youtube каналі Benelux supercars.

Саме ця вулиця є частиною траси "Формули-1", якою проходить знамените Гран-прі Монако. Мало того, крутий 180-градусний віраж є чи не найвідомішим у гонці його називають розворотом навколо пальми.

Водій компактного Citroen Ami вирішив пройти цей поворот у стилі гоночних болідів. Перший раз він упорався з віражем, проте на зворотному шляху крен кузова виявився критичним і електрокар завалився на бік.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, та й електрокар Citroen Ami не надто пошкоджений. Машину могло винести на тротуар, але пішоходів врятували паркувальні стовпчики.

До того ж швидкість авто виявилася невисокою. Справа в тому, що електромобіль Citroen Ami оснащений скромним 8-сильним двигуном і розвиває всього 45 км/год. Таке малопотужне авто в багатьох європейських країнах можна керувати без водійських прав.

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Новий Citroen Ami із пластиковим кузовом є найдешевшим електрокаром французької марки – коштує від 7000 євро. До речі, таке авто є і в Україні.

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