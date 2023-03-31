В США подростки не смогли угнать спорткар Subaru из-за "механики" (видео)

Дерзкая попытка ограбления закончилась для подростков полным провалом. Преступника бросили автомобиль сразу после того, как заметили в нем "механику".

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В США на одной из заправок двое подростков пытались угнать спорткар Subaru WRX, но им помешало наличие у автомобиля "механики". Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Инцидент произошел в американском городе Джермантаун (штат Мэриленд). Водитель синего Subaru WRX заехал на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль, пока к нему не подбежали два подростка и, вытащив его из салона, попытались угнать спорткар.

К несчастью для злоумышленников, на Subaru WRX установлена механическая коробка переключения передач. Увидев наличие третьей педали они просто выскочили из автомобиля.

Спустя несколько часов подростков задержала полиция. Их вызвали очевидцы, которые стояли неподалеку.

Владелец был шокирован происшедшим. Тем не менее он рад, что ему удалось вернуть свой автомобиль в целости.

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Раритетный гоночный болид не смогли угнать из-за коробки передач (фото)

Полицейские отметили, что это далеко не первый подобный случай. До этого случались подобные инциденты, когда преступники бросали автомобили из-за "механики".

Ранее Фокус сообщал, что в США произошел дерзкий угон сразу шести маслкаров Dodge Challenger Hellcat из автосалона.