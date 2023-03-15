Раритетный гоночный болид не смогли угнать из-за коробки передач (фото)

Угонщики не справились с механической коробкой передач гоночного Brabham BT21. Винтажный болид бросили в нескольких кварталах от гаража.

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Курьезный случай произошел в австралийском Мельбурне. Попытка угона старинного болида Brabham BT21 потерпела неудачу, так как злоумышленники не справились с его коробкой передач. Об этом сообщает сайт CarExpert.

Brabham BT21 1966 года угнали прямо из гаража дома. Коллекционную машину подготовили к гонкам ретро-авто, поэтому она была обслужена и заправлена. Угонщики смогли завести старинный болид и даже выехать на нем на улицу.

Угнанный болид бросили в нескольких кварталах от гаража

Однако далеко уехать ворам не удалось. Они не справились – с коробкой передач болида. Дело в том, что 5-ступенчатая механическая КПП Brabham BT21 несинхронизирована и передачи переключаются тяжело, а педаль сцепления очень тяжелая.

Угонщик на болиде постоянно глохнул, после чего Brabham BT21 приходилось снова заводить, а у гоночных авто это очень сложная процедура. В конце концов раритетную машину бросили буквально в нескольких кварталах от гаража.

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Сейчас угонщиков ищет полиция. Владелец Brabham BT21 сообщил, что воры не знали всех нюансов эксплуатации гоночных авто.

Brabham BT21 – болид "Формулы-3" с 1,0-литровым 125-сильным мотором. Всего выпустили 110 таких авто, но до наших дней их сохарнилось лишь шесть.

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