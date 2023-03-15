Раритетний гоночний болід не змогли викрасти через коробку передач (фото)

Викрадачі не впоралися з механічною коробкою передач гоночного Brabham BT21. Вінтажний болід кинули за кілька кварталів від гаража.

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Курйозний випадок трапився в австралійському Мельбурні. Спроба викрадення старовинного боліда Brabham BT21 зазнала невдачі, оскільки зловмисники не впоралися з коробкою передач. Про це повідомляє сайт CarExpert.

Brabham BT21 1966 викрали прямо з гаража будинку. Колекційну машину підготували до гонок ретроавто, тому вона була обслужена та заправлена. Викрадачі змогли завести старовинний болід і навіть виїхати на ньому надвір.

Викрадений болід кинули за кілька кварталів від гаража

Однак далеко виїхати злодіям не вдалося. Вони не впоралися з коробкою передач боліда. Справа в тому, що 5-ступінчаста механічна КПП Brabham BT21 несинхронізована, і передачі переключаються важко, а педаль зчеплення дуже важка.

Викрадач на боліді постійно глухнув, після чого Brabham BT21 доводилося знову заводити, а в гоночних авто це дуже складна процедура. Зрештою раритетну машину кинули буквально за кілька кварталів від гаража.

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Нині викрадачів шукає поліція. Власник Brabham BT21 повідомив, що злодії не знали всіх нюансів експлуатації гоночних авто.

Brabham BT21 — болід "Формули-3" з 1,0-літровим 125-сильним двигуном. Усього випустили 110 таких авто, але до наших днів їх збереглося лише шість.

Раніше Фокус повідомляв, що викрадачі втопили рідкісний суперкар Acura NSX, і він 20 років пролежав на дні озера.

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