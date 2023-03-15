Раритетний гоночний болід не змогли викрасти через коробку передач (фото)
Викрадачі не впоралися з механічною коробкою передач гоночного Brabham BT21. Вінтажний болід кинули за кілька кварталів від гаража.
Курйозний випадок трапився в австралійському Мельбурні. Спроба викрадення старовинного боліда Brabham BT21 зазнала невдачі, оскільки зловмисники не впоралися з коробкою передач. Про це повідомляє сайт CarExpert.
Brabham BT21 1966 викрали прямо з гаража будинку. Колекційну машину підготували до гонок ретроавто, тому вона була обслужена та заправлена. Викрадачі змогли завести старовинний болід і навіть виїхати на ньому надвір.
Однак далеко виїхати злодіям не вдалося. Вони не впоралися з коробкою передач боліда. Справа в тому, що 5-ступінчаста механічна КПП Brabham BT21 несинхронізована, і передачі переключаються важко, а педаль зчеплення дуже важка.
Викрадач на боліді постійно глухнув, після чого Brabham BT21 доводилося знову заводити, а в гоночних авто це дуже складна процедура. Зрештою раритетну машину кинули буквально за кілька кварталів від гаража.Важливо
Нині викрадачів шукає поліція. Власник Brabham BT21 повідомив, що злодії не знали всіх нюансів експлуатації гоночних авто.
Brabham BT21 — болід "Формули-3" з 1,0-літровим 125-сильним двигуном. Усього випустили 110 таких авто, але до наших днів їх збереглося лише шість.
Раніше Фокус повідомляв, що викрадачі втопили рідкісний суперкар Acura NSX, і він 20 років пролежав на дні озера.
Також ми писали, що шість новеньких спорткарів Dodge викрали прямо з автосалону.