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На продажу выставили легендарный гоночный болид "Формулы-1" за $4 миллиона (фото)

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Фото: Gooding & Company | Всего было выпущено только четыре AAR Gurney Eagle Mk1

Болид Eagle Mk1 спроектировали легендарный конструктор Кэрролл Шелби и дизайнер Lotus 38 Лен Терри. Его продадут на аукционе на острове Амелия-Айленд в США.

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На аукционе Gooding & Company продадут невероятно редкий болид "Формулы-1" AAR Gurney Eagle Mk1 1966 года. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Болид выставили на аукцион на острове Амелия-Айленд в США. За автомобиль планируют выручить от 3 до 4 миллионов долларов.

Это один из четырех когда-либо построенных Eagle Mk1. Его спроектировали легендарный конструктор Кэрролл Шелби и дизайнер Lotus 38 Лен Терри.

AAR Gurney Eagle Mk1 Fullscreen
AAR Gurney Eagle Mk1 был создан американской командой

AAR Gurney Eagle Mk1 дебютировал в гонке на Гран-при Бельгии 1966 года. За рулем находился пилот Дэн Герни.

К разочарованию создателей, болид так и не смог финишировать в гонке. В последующих соревнованиях результаты также были печальными. Только один раз болид одержал победу в 1966 году.

AAR Gurney Eagle Mk1 оснащается 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем Coventry Climax мощностью 250 л.с. Болид невероятно легкий, поэтому такой мощности было более чем достаточно.

AAR Gurney Eagle Mk1 Fullscreen
AAR Gurney Eagle Mk1 обладает мощностью 250 л.с.
Фото: Gooding & Company

В 1967 году этот AAR Gurney Eagle Mk1 был продан канадскому гонщику по имени Эл Пиз. Позже он участвовал на болиде в 10 различных гонках. Спустя некоторое время автомобиль попал в руки к коллекционеру Тому Уиткрофту, который владел им 38 лет.

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