На продажу выставили легендарный гоночный болид "Формулы-1" за $4 миллиона (фото)

Болид Eagle Mk1 спроектировали легендарный конструктор Кэрролл Шелби и дизайнер Lotus 38 Лен Терри. Его продадут на аукционе на острове Амелия-Айленд в США.

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На аукционе Gooding & Company продадут невероятно редкий болид "Формулы-1" AAR Gurney Eagle Mk1 1966 года. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Болид выставили на аукцион на острове Амелия-Айленд в США. За автомобиль планируют выручить от 3 до 4 миллионов долларов.

Это один из четырех когда-либо построенных Eagle Mk1. Его спроектировали легендарный конструктор Кэрролл Шелби и дизайнер Lotus 38 Лен Терри.

[ + – ] AAR Gurney Eagle Mk1 был создан американской командой

AAR Gurney Eagle Mk1 дебютировал в гонке на Гран-при Бельгии 1966 года. За рулем находился пилот Дэн Герни.

К разочарованию создателей, болид так и не смог финишировать в гонке. В последующих соревнованиях результаты также были печальными. Только один раз болид одержал победу в 1966 году.

AAR Gurney Eagle Mk1 оснащается 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем Coventry Climax мощностью 250 л.с. Болид невероятно легкий, поэтому такой мощности было более чем достаточно.

[ + – ] AAR Gurney Eagle Mk1 обладает мощностью 250 л.с. Фото: Gooding & Company

В 1967 году этот AAR Gurney Eagle Mk1 был продан канадскому гонщику по имени Эл Пиз. Позже он участвовал на болиде в 10 различных гонках. Спустя некоторое время автомобиль попал в руки к коллекционеру Тому Уиткрофту, который владел им 38 лет.

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В 2009 году автомобиль перепродали и отреставрировали. Все новые детали максимально приблизили к оригиналу.

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