Дерзкое ограбление: из автосалона угнали сразу шесть новеньких спорткаров Dodge (видео)

Преступники были хорошо подготовлены и успели справиться с угоном до включения сигнализации. Полиции удалось обнаружить только пять из шести угнанных авто.

Related video

В Сомерсете, штат Кентукки, произошел дерзкий угон сразу шести маслкаров Dodge Challenger Hellcat из автосалона. Об этом рассказали на портале WKYT News.

Преступление произошло 28 февраля около 02:00 по местному времени. Камеры сняли то, как преступники угнали шесть Dodge Challenger менее чем за минуту.

Четыре маслкара находились в выставочном зале автосалона. Еще два спорткара стояли на парковке снаружи.

Репортеры заявили, что злоумышленниками удалось легко угнать шесть автомобилей из-за того, что ключи от них находились в замке зажигания. Помимо этого прямо на месте на спорткары установили временные номерные знаки.

Администрация автосалона считает, что к преступлению может быть причастен один из сотрудников. На это намекает то, что преступники отлично знали, как работает система безопасности.

"Сигнализация срабатывает спустя 60 секунд после включения. Преступники ушли за 20 секунд до того, как сигнализация сработала. Время реакции полиции составило около трех минут. Это было действительно хорошо", — сказал менеджер дилерского центра Адам Брайант.

Позже угон автомобилей перерос в скоростную полицейскую погоню. Преступники ехали со скоростью около 290 км/ч.

Спустя час полицейским удалось остановить одного из угонщиков при помощи полосы с шипами. Он пытался скрыться пешком, но его арестовали.

Важно

Трое малолетних детей пытались украсть сверхмощные спорткары прямо с завода (видео)

Всего полиция обнаружила только пять из шести угнанных Dodge Challenger. У одного из них кончился бензин, а еще три автомобиля были найдены в других штатах.

Ранее Фокус сообщал, что в Умани раскрыли дело об угоне дорогих ретро-автомобилей.