Трое малолетних детей пытались украсть сверхмощные спорткары прямо с завода (видео)

На территории американского автозавода задержали угонщиков в возрасте 11, 12 и 14 лет. В полиции считают, что детьми управлял кто-то из взрослых.

В США на территории парковки автозавода концерна Stellantis задержали троих детей. Они хотели угнать мощные Dodge Charger и Challenger. Об этом сообщает канал Fox2 Detroit.

[ + – ] Дети пробрались на парковку завода с новыми Dodge Фото: скриншот/youtube

Инцидент имел место на предприятии в пригороде Детройта. Трое детей возрастом 11, 12 и 14 лет пробрались на территорию завода и попытались угнать спортивный седан Dodge Charger Hellcat и купе Challenger Hellcat.

Dodge Challenger и Charger Hellcat – заряженные версии моделей стоимостью 80-90 тыс. долларов. Они оснащены сверхмощным 6,2-литровым V8 на 707 л. с. и далеко не каждый водитель справится с такими авто. Однако детей это не остановило.

[ + – ] Дети пытались угнать сверхмощные Dodge Charger и Challenger Hellcat

Охрана предприятия довольно быстро задержала малолетних автоугонщиков и передала их полиции. Поначалу те не сильно расстроились, ведь думали, что им не грозит никакое наказание.

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В полиции сообщили, что это самые молодые угонщики авто за всю историю штата Мичиган и одни из самых юных в США. Самый старший из них ранее уже задерживался за попытку угона. Стражи порядка подозревают, что на преступления детей подбивает кто-то из взрослых – возможно, даже их родители.

Ранее Фокус сообщал, что с завода угнали и новые Ford Mustang. Подобные случаии — не редкость в последнее время.