Троє малолітніх дітей намагалися вкрасти надпотужні спорткари прямо із заводу (відео)

На території американського автозаводу затримали викрадачів віком 11, 12 та 14 років. У поліції вважають, що дітьми керував хтось із дорослих.

У США на території паркування автозаводу концерну Stellantis затримано трьох дітей. Вони хотіли викрасти потужні Dodge Charger та Challenger. Про це повідомляє канал Fox2 Detroit.

[ + – ] Діти пробралися на стоянку заводу з новими Dodge Фото: скриншот/youtube

Інцидент стався на підприємстві у передмісті Детройту. Троє дітей віком 11, 12 та 14 років пробралися на територію заводу та спробували викрасти спортивний седан Dodge Charger Hellcat та купе Challenger Hellcat.

Dodge Challenger та Charger Hellcat — заряджені версії моделей вартістю 80-90 тис. доларів. Вони оснащені надпотужним 6,2-літровим V8 на 707 к. с. і далеко не кожен водій подолає такі авто. Проте дітей це не зупинило.

[ + – ] Діти намагалися викрасти надпотужні Dodge Charger та Challenger Hellcat

Охорона підприємства досить швидко затримала малолітніх автовикрадачів та передала їх поліції. Спочатку ті не дуже засмутилися, адже думали, що їм не загрожує покарання.

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У поліції повідомили, що це наймолодші викрадачі авто за всю історію штату Мічиган та одні з наймолодших у США. Найстаршого з них раніше вже затримували за спробу викрадення. Правоохоронці підозрюють, що на злочини дітей підбиває хтось із дорослих — можливо, навіть їхні батьки.

Раніше Фокус повідомляв, що із заводу викрали і нові Ford Mustang. Такі випадки — не рідкість останнім часом.