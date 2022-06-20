Нові Ford Mustang за $75 тисяч викрали прямо із заводу (фото)

Банда викрадачів пробралася на територію заводу Ford і викрала дорогі спортивні Mustang. Три автомобілі вже вдалося знайти.

В американському місті Флет Рок викрали одразу п'ять Ford Mustang Shelby GT500. Надпотужні автомобілі вкрали прямо з паркування заводу Ford. Про це повідомляє поліція штату Мічиган на своїй сторінці у Twitter.

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З'ясувалося, що в ніч із 17 на 18 травня банда проникла на територію підприємства та викрала з паркінгу нові Ford Mustang 2022 у виконанні Shelby GT500. Зникнення досить швидко виявили, і персонал заводу викликав поліцію.

[ + – ] Поліція затримала лише одного викрадача

Викрадені Ford Mustang помітили в сусідньому місті Вудхевен, коли зловмисники намагалися заправити авто. Проте поліція не змогла їх затримати — викрадачі втекли.

Незабаром автомобілі виявили на хайвеї I-75, і почалася погоня. Один Ford Mustang поліція заблокувала та змусила з'їхати з траси, ще два авто пізніше були кинуті викрадачами з порожніми бензобаками. Інші машини ще перебувають у розшуку. Затримати вдалося лише одного зловмисника.

[ + – ] Один Ford Mustang поліція змусила з'їхати з дороги

Ford Mustang Shelby GT500 — флагманська заряджувана версія легендарної моделі. Купе оснащено 5,2-літровим компресорним V8 потужністю 760 к. с. і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Воно розганяється до 100 км/год за 3,5 с. і розвиває 290 км/год. Ціна Shelby GT500 стартує з $75 000, тобто сумарна вартість украдених авто — близько 400 тис. доларів.

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До речі, це не перший подібний випадок у Мічигані останнім часом. Нещодавно із заводу General Motors викрали надпотужні Chevrolet Camaro — тоді зловмисників вдалося затримати.

Також Фокус повідомляв, що Ford готує повністю новий Mustang, і перші його фото вже потрапили в інтернет.