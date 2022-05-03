Культові американські спорткари викрали прямо із заводу (фото)

Зловмисники викрали Chevrolet Camaro з паркування автозаводу та спробували втекти від поліції.

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У місті Ленсінг (США) банда викрала відразу п'ять Chevrolet Camaro. Легендарні потужні маслкари вкрали прямо із заводу. Інформація про зухвалий злочин з'явилася на сторінці поліції штату Мічиган у Twitter.

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[ + – ] Чотири автомобілі – заряджені Chevrolet Camaro ZL1 за 65 тис. доларів

Повідомляють, що в ніч з 1 на 2 травня група викрадачів пробралася на територію заводу концерну General Motors. На стоянці там стояли лише випущені автомобілі.

Зловмисники обрали п'ять Chevrolet Camaro 2022 в недешевих комплектаціях. Зокрема, серед викрадених авто — чотири заряджені купе Camaro ZL1 за $65 тис. із 650-сильними компресорними V8 під капотом. Вартість всіх машин оцінюють у 375 тис. доларів.

[ + – ] Поліції довелося використати бар'єри з шипів

Охорона заводу швидко виявила пропажу та сповістила поліцію. Незабаром групу Chevrolet Camaro виявили на хайвей I-96 — автомобілі рухалися на великій швидкості.

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Помітивши поліцію, викрадачі вирішили розділитися. Почалася погоня і поліції навіть довелося використовувати загородження з шипами, щоб зупинити авто.

[ + – ] Частина автомобілів зазнала серйозних пошкоджень

Після цього злочинці кинули машини з пробитими шинами та спробували втекти, але їм це не вдалося. В результаті затримано дев'ять осіб віком від 20 до 24 років.

Всі Chevrolet Camaro знайдені, причому деякі з них опинилися за 100-120 км від заводу. Частина автомобілів серйозно пошкоджені та потребують ремонту.

Раніше Фокус повідомляв, що після введення санкцій у РФ різко збільшилася кількість викрадань авто.