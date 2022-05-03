Культовые американские спорткары угнали прямо с завода (фото)

Злоумышленники угнали Chevrolet Camaro с парковки автозавода и попытались скрыться от полиции.

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В городе Лэнсинге (США) банда угнала сразу пять Chevrolet Camaro. Легендарные мощные масл-кары украли прямо с завода. Информация о дерзком преступлении появилась на странице полиции штата Мичиган в Twitter.

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[ + – ] Четыре автомобиля – заряженные Chevrolet Camaro ZL1 за 65 тыс. долларов

Сообщается, что в ночь с 1 на 2 мая группа угонщиков пробралась на территорию завода концерна General Motors. На парковке там стояли только выпущенные автомобили.

Злоумышленники выбрали пять Chevrolet Camaro 2022 года в недешевых комплектациях. В частности, среди угнанных авто – четыре заряженных купе Camaro ZL1 за $65 тыс. с 650-сильными компрессорными V8 под капотом. Стоимость всех машин оценивают в 375 тыс. долларов.

[ + – ] Полиции пришлось использовать барьеры из шипов

Охрана завода быстро обнаружила пропажу и оповестила полицию. Вскоре группу Chevrolet Camaro обнаружили на хайвэе I-96 – автомобили двигались на большой скорости.

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Заметив полицию, угонщики решили разделиться. Завязалась погоня и полиции даже пришлось использовать заграждения с шипами, чтобы остановить авто.

[ + – ] Часть автомобилей получили серьезные повреждения

После этого преступники бросили машины с пробитыми шинами и попытались убежать, но им это не удалось. В итоге задержаны девять человек в возрасте от 20 до 24 лет.

Все Chevrolet Camaro найдены, причем некоторые из них оказались в 100-120 км от завода. Часть автомобилей серьезно повреждены и требуют ремонта.

Ранее Фокус сообщал, что после введения санкций в РФ резко увеличилось количество угонов авто.