Новенькие Ford Mustang за $75 тысяч угнали прямо с завода (фото)

Банда угонщиков пробралася на территорию завода Ford и угнала дорогие спортивые Mustang. Три автомобиля уже удалось найти

В американском городе Флэт Рок угнали сразу пять Ford Mustang Shelby GT500. Сверхмощные автомобили украли прямо с парковки завода Ford. Об этом сообщает полиция штата Мичиган на своей странице в Twitter.

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Выяснилось, что в ночь с 17 на 18 мая банда проникла на территорию предприятия и угнали с паркинга новенькие Ford Mustang 2022 в исполнении Shelby GT500. Пропажу довольно быстро обнаружили и персонал завода вызвал полицию.

[ + – ] Полиция задержала лишь одного угонщика

Угнанные Ford Mustang заметили в соседнем городе Вудхэвен, когда злоумышленники пытались заправить авто. Однако полиция не смогла их задержать – угонщики скрылись.

Вскоре автомобили обнаружили на хайвэе I-75 и завязалась погоня. Один Ford Mustang полиция заблокировала и заставила съехать с трассы, еще два авто позже были брошены угонщиками с пустыми бензобаками. Остальные машины еще находятся в розыске. Задержать удалось только одного злоумышленника.

[ + – ] Один Ford Mustang полиция заставила съехать с дороги

Ford Mustang Shelby GT500 – флагманская заряженная версия легендарной модели. Купе оснащено 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 760 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и развивает 290 км/ч. Цена Shelby GT500 стартует с $75 000, то есть суммарная стоимость угнанных авто – около 400 тыс. долларов.

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К слову это не первый подобный случай в Мичигане за последнее время. Недавно с завода General Motors угнали сверхмощные Chevrolet Camaro – тогда злоумышленников удалось задержать.

Также Фокус сообщал, что Ford готовит полностью новый Mustang и первые его фото уже попали в интернет.