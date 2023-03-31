У США підлітки не змогли викрасти спорткар Subaru через "механіку" (відео)

Зухвала спроба автовикрадення закінчилася для підлітків повним провалом. Злочинця кинули автомобіль одразу після того, як помітили у ньому "механіку".

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У США на одній із заправок двоє підлітків намагалися викрасти спорткар Subaru WRX, але їм завадила наявність в автомобіля "механіки". Про це повідомили на сайті Carscoops.

Інцидент трапився в американському місті Джермантаун (штат Меріленд). Водій синього Subaru WRX заїхав на АЗС, щоб заправити свій автомобіль, поки до нього не підбігли двоє підлітків та, витягнувши його з салону, спробували викрасти спорткар.

На жаль для зловмисників, на Subaru WRX встановлена механічна коробка перемикання передач. Побачивши наявність третьої педалі, вони просто вискочили з автомобіля.

За кілька годин підлітків затримала поліція. Їх викликали очевидці, які стояли неподалік.

Власник був шокований тим, що сталося. Проте він радий, що йому вдалося повернути свій автомобіль так швидко.

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Поліцейські зазначили, що це далеко не перший подібний випадок. До цього вже траплялися інциденти, коли злочинці кидали автомобілі через "механіку".

Раніше Фокус повідомляв, що в США сталося зухвале викрадення одразу шести маслкарів Dodge Challenger Hellcat з автосалону.