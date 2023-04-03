Не зачинив двері: американець на Ford Mustang потрапив у дивну ДТП (відео)

Друзі водія намагалися попередити його про зіткнення, але було надто пізно. Тепер власнику спорткара доведеться заплатити за ремонт пошкоджених дверей.

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У США власник Ford Mustang зламав водійські двері авто, забувши закрити їх перед рухом заднім ходом. Відео опублікували в Instagram.

При поїздці автомобілем завжди важливо закривати всі двері. Проте власник цього Ford Mustang вирішив знехтувати цим правилом.

Чоловік здавав заднім ходом, щоб в'їхати в гараж, але залишив водійські двері відчиненими. У результаті він спершу зачепив стіл, який стояв поруч, а потім і стіну гаража.

Двері водія сильно вигнулися у зворотний бік. На щастя, ніхто не постраждав.

На дверях залишилося кілька вм'ятин, але бічне скло залишилося цілим. Водієві доведеться заплатити за ремонт пошкодженої деталі.

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Невідомо, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння, чи просто був неуважним. Його друзі кричали йому про те, що двері потрібно закрити, але чоловік проігнорував зауваження.

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