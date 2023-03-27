У США кросовер Kia злетів у повітря після зіткнення з колесом від пікапа (відео)

Колесо раптово від'єдналося від пікапа та покотилося по дорозі. На щастя, ніхто серйозно не постраждав внаслідок цієї ДТП.

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У США на автостраді сталася незвичайна ДТП за участю Kia Soul. Автомобіль наїхав на колесо, яке від'єдналося від пікапа та злетів вгору. Відео опублікували у Twitter.

Водій Kia Soul їхав автострадою в крайній лівій смузі. Згодом від великого пікапа Chevrolet Silverado від'єдналося заднє ліве колесо, яке покотилося у бік хетчбека.

Власник Kia Soul не встиг від'їхати убік та наїхав прямо на колесо від пікапа. Автомобіль підкинуло нагору, після чого він перекинувся в повітрі та приземлився на дах. Після цього водій Chevrolet Silverado повернув праворуч і зупинився.

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Очевидцем цієї ДТП став власник електромобіля Tesla з активованим автопілотом, який допоміг уникнути зіткнення. За його словами, водій Kia Soul після аварії вийшов з автомобіля без жодних серйозних травм. На щастя, усередині хетчбека не було пасажирів.

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