Зіткнулися 5 вантажівок і 36 легковиків: в Угорщині через пилову бурю сталася масова ДТП

Аварія сталася на трасі М1 в Герцегаломі, за 30 кілометрів від Будапешта близько 14:25 за місцевим часом. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив 19 автомобілів.

Related video

На трасі в Угорщині зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків. Після удару спалахнула пожежа. Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стала пилова буря. Через погану видимість зіштовхнулися перші авто, а вже далі за ланцюговою реакцією за ними послідували ті, хто їхав позаду.

Влада Угорщини уточнила, що всі постраждалі внаслідок аварії були доправлені до медичних пунктів у цьому районі, їхня повна ідентифікація буде проведена після надання екстреної медичної допомоги. Серед учасників ДТП також є троє громадян Румунії, один з яких отримав важкі травми.

Аварія сталася на трасі М1 в Герцегаломі, за 30 кілометрів від Будапешта близько 14:25 за місцевим часом. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив 19 автомобілів.

Щонайменше 26 людей отримали поранення, 6 перебувають у важкому стані. На місце події було направлено значні сили пожежників, поліції та швидкої допомоги, включаючи гелікоптери.

У Бразилії потяг в'їхав у шкільний автобус, який переїздив залізничні колії. В результаті ДТП загинули 2 дітей і 5 отримали травми.

У Південній Африці 46-річний Маріо Тітус та його 34-річна дружина Грейс постраждали в ДТП і провели ніч у понівеченому авто в оточенні голодних левів.