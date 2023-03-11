Столкнулись 5 грузовиков и 36 легковушек: в Венгрии из-за пылевой бури произошло массовое ДТП

Авария произошла на трассе М1 в Герцегаломе, в 30 километрах от Будапешта около 14:25 по местному времени. После удара вспыхнул пожар. Огонь охватил 19 автомобилей.

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На трассе в Венгрии столкнулись 5 грузовиков и 37 легковушек. После удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает Digi24.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стала пылевая буря. Из-за плохой видимости столкнулись первые авто, а уже дальше по цепной реакции за ними последовали ехавшие сзади.

Власти Венгрии уточнили, что все пострадавшие в результате аварии были доставлены в медицинские пункты в этом районе, их полная идентификация будет проведена после оказания экстренной медицинской помощи. Среди участников ДТП также трое граждан Румынии, один из которых получил тяжелые травмы.

Авария произошла на трассе М1 в Герцегаломе, в 30 километрах от Будапешта около 14:25 по местному времени. После удара вспыхнул пожар. Огонь охватил 19 автомобилей.

По меньшей мере 26 человек получили ранения, 6 находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия были направлены значительные силы пожарных, полиции и скорой помощи, включая вертолеты.

В Бразилии поезд въехал в школьный автобус, который переезжал железнодорожные пути. В результате ДТП погибли 2 ребенка и 5 получили травмы.

В Южной Африке 46-летний Марио Титус и его 34-летняя жена Грейс пострадали в ДТП и провели ночь в изуродованном авто в окружении голодных львов.