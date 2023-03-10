Пара пострадала в ДТП, но на этом кошмар не закончился: их поджидали голодные львы

Марио Титус вместе с женой Грейс попали в аварию, когда ехали из дома в больницу. Мужчина хотел пешком дойди до госпиталя и привести помощь, но за несколько мгновений до аварии его супруга заметила на дороге стаю львов, поэтому у них не было другого выбора, кроме как ждать в машине.

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В Южной Африке 46-ти летний Марио Титус и его 34-х летняя жена Грейс пострадали в автокатастрофе и провели ночь в разбитой машине в окружении голодных львов. Об этом сообщает Daily Star.

Семейная пара ехала в больницу после того, как сентябрьским вечером прошлого года у женщины началось высокое давление и одышка. Они врезались в дерево, в результате чего их автомобиль разбился, а Грейс получила шесть переломов и глубокие порезы по всему телу. Она начала быстро терять кровь и то приходила в сознание, то теряла его. Ни у нее, ни у Марио не было сигнала на мобильном телефоне, чтобы вызвать службу спасения.

Пара находилась всего в 12 милях (19км) от больницы, поэтому мужчина надеялся, что сможет дойти пешком, чтобы вызвать помощь, но его жена сказала, что за несколько мгновений до аварии заметила на дороге стаю львов, поэтому у них не было другого выбора, кроме как ждать в машине.

Спасателям прошлось вырезать женщину из машины Фото: Kennedy News & Media

"Я увидела трех львов на дороге прямо перед тем, как мы разбились. Мы думали, что если нам придется умереть, то мы умрем вместе. Это было ужасно. Было шумно, львы рычали, и я теряла сознание. Мне было очень больно и я была слаба от потери крови", — рассказала Грейс.

Женщина сказала, что они постоянно смотрели на часы в надежде, что кто-нибудь придет им на помощь.

"Я думала, что львы придут, вытащат меня из машины и съедят живьем. Я думала, что они почувствуют запах моей крови. Единственное, о чем я могла думать, это о своих детях. Я должна жить, у меня есть дети. Мы начали молиться, чтобы у нас все получилось", — вспоминает Грейс.

Женщина провела в больнице 5 месяцев после аварии Фото: Kennedy News & Media

В 8 утра следующего дня другой водитель заметил аварию и обратился в службу спасения, которой удалось вырезать женщину из машины. Семейную пару быстро доставили в больницу, где Грейс сделали переливание крови. Следующие пять месяцев она провела в больнице после заражения ран. Врачи сказали, что это чудо, что она вообще выжила после 12 часов, проведенных в машине с потенциально опасными для жизни травмами.

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