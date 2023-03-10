Пара пострадала в ДТП, но на этом кошмар не закончился: их поджидали голодные львы
Марио Титус вместе с женой Грейс попали в аварию, когда ехали из дома в больницу. Мужчина хотел пешком дойди до госпиталя и привести помощь, но за несколько мгновений до аварии его супруга заметила на дороге стаю львов, поэтому у них не было другого выбора, кроме как ждать в машине.
В Южной Африке 46-ти летний Марио Титус и его 34-х летняя жена Грейс пострадали в автокатастрофе и провели ночь в разбитой машине в окружении голодных львов. Об этом сообщает Daily Star.
Семейная пара ехала в больницу после того, как сентябрьским вечером прошлого года у женщины началось высокое давление и одышка. Они врезались в дерево, в результате чего их автомобиль разбился, а Грейс получила шесть переломов и глубокие порезы по всему телу. Она начала быстро терять кровь и то приходила в сознание, то теряла его. Ни у нее, ни у Марио не было сигнала на мобильном телефоне, чтобы вызвать службу спасения.
Пара находилась всего в 12 милях (19км) от больницы, поэтому мужчина надеялся, что сможет дойти пешком, чтобы вызвать помощь, но его жена сказала, что за несколько мгновений до аварии заметила на дороге стаю львов, поэтому у них не было другого выбора, кроме как ждать в машине.
"Я увидела трех львов на дороге прямо перед тем, как мы разбились. Мы думали, что если нам придется умереть, то мы умрем вместе. Это было ужасно. Было шумно, львы рычали, и я теряла сознание. Мне было очень больно и я была слаба от потери крови", — рассказала Грейс.
Женщина сказала, что они постоянно смотрели на часы в надежде, что кто-нибудь придет им на помощь.
"Я думала, что львы придут, вытащат меня из машины и съедят живьем. Я думала, что они почувствуют запах моей крови. Единственное, о чем я могла думать, это о своих детях. Я должна жить, у меня есть дети. Мы начали молиться, чтобы у нас все получилось", — вспоминает Грейс.
В 8 утра следующего дня другой водитель заметил аварию и обратился в службу спасения, которой удалось вырезать женщину из машины. Семейную пару быстро доставили в больницу, где Грейс сделали переливание крови. Следующие пять месяцев она провела в больнице после заражения ран. Врачи сказали, что это чудо, что она вообще выжила после 12 часов, проведенных в машине с потенциально опасными для жизни травмами.
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