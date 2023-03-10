Пара постраждала в ДТП, але на цьому кошмар не закінчився: на них чекали голодні леви

Маріо Тітус разом із дружиною Грейс потрапили в аварію, коли їхали з дому до лікарні. Чоловік хотів пішки дійти до шпиталю та привести допомогу, але за кілька хвилин до аварії його дружина помітила на дорозі зграю левів, тому в них не було іншого вибору, як чекати в машині.

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У Південній Африці 46-річний Маріо Тітус та його 34-річна дружина Грейс постраждали в автокатастрофі і провели ніч у розбитій машині в оточенні голодних левів. Про це повідомляє Daily Star.

Сімейна пара їхала до лікарні після того, як вересневого вечора минулого року у жінки почався високий тиск і задишка. Вони врізалися в дерево, внаслідок чого їхній автомобіль розбився, а Грейс отримала шість переломів та глибокі порізи по всьому тілу. Вона почала швидко втрачати кров і то приходила до тями, то втрачала її. Ні у неї, ні Маріо не було сигналу на мобільному телефоні, щоб викликати службу порятунку.

Пара знаходилася всього за 12 миль (19км) від лікарні, тому чоловік сподівався, що зможе дійти пішки, щоб викликати допомогу, але його дружина сказала, що за кілька хвилин до аварії помітила на дорозі зграю левів, тому вони не мали іншого вибору, окрім як чекати у машині.

Рятувальникам пройшлося вирізати жінку з машини Фото: Kennedy News & Media

"Я побачила трьох левів на дорозі прямо перед тим, як ми розбилися. Ми думали, що якщо нам доведеться померти, то ми помремо разом. Це було жахливо. Було шумно, леви гарчали, і я втрачала свідомість. Мені було дуже боляче і я була слабкою від втрати крові", — розповіла Грейс.

Жінка сказала, що вони постійно дивилися на годинник, сподівались, що хтось прийде їм на допомогу.

Я думала, що леви прийдуть, витягнуть мене з машини і з'їдять живцем. Я думала, що вони відчують запах моєї крові. Єдине, про що я могла думати, це про своїх дітей. Я маю жити, у мене є діти. Ми почали молитися, щоб у нас все вийшло", — згадує Грейс.

Жінка провела у лікарні 5 місяців після аварії Фото: Kennedy News & Media

О 8-й ранку наступного дня інший водій помітив аварію і звернувся до служби порятунку, якій вдалося вирізати жінку з машини. Сімейну пару швидко доправили до лікарні, де Грейс зробили переливання крові. Наступні п'ять місяців вона провела у лікарні після зараження ран. Лікарі сказали, що це диво, що вона взагалі вижила після 12 години, проведеної в машині з потенційно небезпечними для життя травмами.

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