31 день у джунглях Амазонки: чоловік дивом вижив завдяки хробакам та комахам

Житель Болівії використав свої черевики, щоб набирати дощову воду для пиття, та ховався від хижих тварин.

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30-річний Джонатан Акоста відстав від своїх чотирьох друзів під час полювання на півночі Болівії. Далі йому довелося самотужки виживати протягом 31 дня в диких джунглях Амазонки. Про це повідомляє BBC News.

Чоловік пив дощову воду, зібрану в черевики, їв черв'яків та інших комах, ховався від ягуарів та інших небезпечних тварин. Болівійця знайшла пошукова група, яка складається з місцевих жителів та друзів, через місяць після того, як він зник.

"Це неймовірно, я не можу повірити, що люди продовжували пошуки так довго", — сказав Акоста крізь сльози.

Джонатан Акоста втратив у вазі 17 кг, у нього була вивихнута кісточка і він був зневоднений. Проте, коли його знайшли, чоловік все ще міг, накульгуючи, пересуватися.

"Я їв черв'яків, їв комах. Ви не повірите, що мені довелося робити, щоб вижити весь цей час", — розповів журналістам.

[ + – ] Чоловік все ще перебуває в психологічному шоці після пережитого Фото: Reuters

Болівієць не мав із собою ні мачете, ні ліхтарика, коли він заблукав, і йому довелося використовувати свої черевики, щоб набирати дощову воду для пиття. Він також розповів своїм родичам, що йому доводилося зустрічати диких тварин, зокрема ягуара.

Сім'я постраждалого заявила, що їм ще належить зібрати докупи всі деталі того, як Джонатан заблукав і як йому вдалося залишитися в живих. З'ясовувати подробиці вони збираються поступово, оскільки Акоста все ще перебуває у психологічному шоці після пережитого.

За словами його брата, після пережитого випробування Джонатан Акоста вирішив назавжди відмовитись від полювання.

"Він збирається грати музику, щоб прославляти Бога. Він обіцяв це Богу, і я думаю, що він виконає свою обіцянку", — сказав молодший Акоста.

Раніше Фокус писав, що біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає".

Також повідомлялося, що в Аргентині зниклого чоловіка знайшли у шлунку акули. Ймовірно, нещасний спершу потрапив в аварію на своєму транспортному засобі, а потім уже був з'їдений морськими хижаками.