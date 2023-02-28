Зник на квадроциклі, а знайшли в шлунку акули: зниклого чоловіка впізнали за татуюванням

Ймовірно, нещасний спершу потрапив в аварію на своєму транспортному засобі, а потім уже був з'їдений морськими хижаками, заявляють аргентинські поліцейські.

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32-річного батька трьох дітей Дієго Баррі було помічено за кермом свого квадроцикла востаннє 18 лютого неподалік узбережжя південної аргентинської провінції Чубут. Про це повідомляє The Sun.

У неділю рано вранці два рибалки повідомили місцеву берегову охорону, що вони зловили кілька супових акул недалеко від місця, де було знайдено розбитий транспортний засіб зниклого Баррі.

Даніела Мілатруз, співробітниця правоохоронних органів, яка вела пошуки, повідомила місцеві ЗМІ, що рибалки знайшли людські рештки в одній із акул, коли їх чистили. Їх упізнала дружина постраждалого, Вірджинія Брюггер, за характерним татуюванням.

"Ми припускаємо, що Дієго потрапив в аварію, і ми розслідуємо, чи був у цьому замішаний інший автомобіль", — додала Даніела Мілатруз.

[ + – ] Його дружина Вірджинія Брюггер впізнала рештки чоловіка за характерним татуюванням Фото: Jam Press

Крістіан Ансальдо, керівник поліцейського управління міста Комодоро-Рівадавія, повідомив, що акула була приблизно 1,5 метра в довжину і, ймовірно, Дієго Барріа потрапив в аварію і був потягнутий у воду. Він також зазначив, що у вихідні, коли зник чоловік, був сильний приплив.

Супові акули, м'ясо яких дуже цінують гурмани, зазвичай не становлять небезпеки для людей, тому не ясно, як чоловік потрапив у шлунок морських істот. Можливо, він уже був мертвий, коли його з'їла акула.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біла акула напала на пірнальника в Мексиці і відкусила йому голову. Ловець молюсків став жертвою надзвичайно рідкісного нападу, вважають вчені.

Також повідомлялося, що в Австралії акула напала на 8-річну дитину, яка хвалилася уловом. Зважаючи на все, вона збиралася схопити рибу, але хлопчик витяг її з води прямо перед носом хижака.