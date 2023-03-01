По три ковтки на день: кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі

Елвіса Франсуа, жителя острова Сінт-Мартен віднесло в Карибське море під час ремонту свого вітрильного човна. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж і зібрала понад 4 тисячі лайків.

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У грудні стався потужний шторм, який забрав Франсуа на його невеликому човні в Карибське море. Американська компанія Heinz food, яка активно брала участь в пошуках, оголосила про те, що врятований моряк отримає новий вітрильник. Чоловік вижив через те, що протягом майже місяця харчувався їх продуктом. Про це повідомляє The Guardian.

Судно, на якому чоловік проводив ремонт, викинуло з гавані. Франсуа зазначив, що він не є професійним моряком, і тому не зміг самостійно керувати вітрильником. Він провів у відкритому морі 24 дні.

Спроби додзвонитися друзям чи рідним виявилися безуспішними, сигнал був надто слабким.

"Нічого іншого, як сидіти і чекати, мені не залишалося", — пізніше розповів моряк.

[ + – ] Чоловік провів у дрейфі загалом 24 дні Фото: Emo News

За словами Франсуа, він провів у дрейфі загалом 24 дні. Він був змушений вичерпувати воду з човна, щоб він не затонув, безуспішно намагався розвести вогонь як сигнал лиха і подряпав на борту човна напис "врятуйте" (help англійською мовою).

Чоловіку вдалося вижити завдяки знайденим запасам на судні. Однак замість сухих пайків або інших продуктів на човні були виявлені лише часниковий порошок, бульйонні кубики і кетчуп, який він вживав ковтками тричі на день.

[ + – ] Франсуа помітив літак, що пролітає над ним, і відправив йому сигнал за допомогою дзеркала. Фото: AP

Зрештою, Франсуа помітив літак, що пролітає над ним, і відправив йому сигнал за допомогою дзеркала. Пілот помітив човен, доповів про це на берег і моряк був евакуйований на борт контейнеровозу, що проходив поряд. Пізніше представники Heinz змогли поговорити з Франсуа в Zoom і зараз опрацьовують логістичні деталі, необхідні для покупки човна.

[ + – ] Компанія #FindtheKetchupBoatGuy стала вірусною, охопила майже 5 мільйонів користувачів

Компанія #FindtheKetchupBoatGuy стала вірусною, охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж і зібрала понад 4 тисячі лайків.

Раніше Фокус писав, що біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає".

Також повідомлялося, що чоловік, який загубився в джунглях Амазонки, дивом вижив завдяки хробакам і комахам. Житель Болівії використав свої черевики, щоб набирати дощову воду для пиття, та ховався від хижих тварин.