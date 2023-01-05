У США пенсіонер перекинувся на своєму автомобілі на автомийці (відео)

Літній чоловік за кермом Toyota Camry випадково натиснув на педаль газу замість гальма, і його автомобіль на високій швидкості влетів в автомийку. На щастя, обійшлося без жертв.

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На автомийці в окрузі Монтгомері, що в США, стався інцидент за участю 77-річного чоловіка. Він випадково перекинувся на своєму седані Toyota Camry. Відео з пригодою опублікували на телеканалі 6abc News.

Інцидент стався на початку цього тижня. Літній чоловік за кермом Toyota Camry випадково натиснув на педаль газу замість гальма, і його автомобіль на високій швидкості в'їхав в автомийку, а потім перекинувся всередині будівлі.

Після того, як автомобіль перекинувся, водій залишався замкненим у ньому протягом близько півтори години. Пізніше його витягли рятувальники.

Чоловіка відразу ж доставили в місцеву лікарню з травмою ноги. Його загальний стан є стабільним.

"Ми раді, що ніхто серйозно не постраждав. Це була серйозна аварія, яка дуже сумна для наших клієнтів і нашого обладнання. Бути власником малого бізнесу нелегко, такі аварії не роблять його легшим", — сказав власник автомийки Дарін Капанджі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї сталася найбільша ДТП 2022 року за участю понад 200 автомобілів.