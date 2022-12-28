Найбільше ДТП року: у Китаї на трасі зіткнулися понад 200 авто (відео)
У масштабній ДТП поблизу міста Чженчжоу загинула одна людина, ще кілька десятків отримали травми. Причиною аварії став сильний туман.
У Китаї сталася найбільша ДТП 2022 року. В аварію на автомагістралі потрапило понад 200 автомобілів. Про це повідомляє агентство Reuters.
Аварія сталася сьогодні вранці на околицях міста Чженчжоу на мосту через річку Хуанхе. Через сильний туман видимість на трасі знизилася до всього 200 метрів і саме це і спричинило ДТП.
На відео видно величезний завал із легкових та вантажних авто. Місцями вони вишикувалися в два поверхи — одні машини опинилися на даху інших.
На місце ДТП прибули 13 пожежних екіпажів. В аварії загинула одна людина та кілька десятків — отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Ще 11 людей було заблоковано у своїх автомобілях і потрібен час, щоб їх звільнити.
На цей час міст поблизу Чженчжоу залишається заблокованим — пошкоджені авто ще не встигли евакуювати з місця ДТП. Він є важливою розв'язкою, тому у регіоні утруднений рух транспорту та відзначаються великі затори.
Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla спричинив велику аварію за участю восьми авто.