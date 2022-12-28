Найбільше ДТП року: у Китаї на трасі зіткнулися понад 200 авто (відео)

У масштабній ДТП поблизу міста Чженчжоу загинула одна людина, ще кілька десятків отримали травми. Причиною аварії став сильний туман.

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У Китаї сталася найбільша ДТП 2022 року. В аварію на автомагістралі потрапило понад 200 автомобілів. Про це повідомляє агентство Reuters.

[ + – ] В аварію потрапили понад 200 авто Фото: Weibo

Аварія сталася сьогодні вранці на околицях міста Чженчжоу на мосту через річку Хуанхе. Через сильний туман видимість на трасі знизилася до всього 200 метрів і саме це і спричинило ДТП.

[ + – ] 11 людей виявилися заблокованими у своїх машинах Фото: Weibo

На відео видно величезний завал із легкових та вантажних авто. Місцями вони вишикувалися в два поверхи — одні машини опинилися на даху інших.

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Подвійна ДТП: вантажівка впала з мосту прямо на місце іншої аварії (відео)

На місце ДТП прибули 13 пожежних екіпажів. В аварії загинула одна людина та кілька десятків — отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Ще 11 людей було заблоковано у своїх автомобілях і потрібен час, щоб їх звільнити.

На цей час міст поблизу Чженчжоу залишається заблокованим — пошкоджені авто ще не встигли евакуювати з місця ДТП. Він є важливою розв'язкою, тому у регіоні утруднений рух транспорту та відзначаються великі затори.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla спричинив велику аварію за участю восьми авто.