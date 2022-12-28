Крупнейшее ДТП года: в Китае на трассе столкнулись более 200 авто (видео)

В масштабном ДТП близ города Чжэнчжоу погиб один человек, еще несколько десятков — получили травмы. Причиной аварии стал сильный туман.

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В Китае произошло крупнейшее ДТП 2022 года. В аварию на автомагистрали попали свыше 200 автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

[ + – ] В аварию попали более 200 авто Фото: Weibo

Авария произошла сегодня утром в окрестностях города Чжэнчжоу на мосту через реку Хуанхэ. Из-за сильного тумана видимость на трассе снизилась до всего 200 метров и именно это и стало причиной ДТП.

[ + – ] 11 человек оказались заблокированы в своих машинах Фото: Weibo

На видео видно огромный завал из легковых и грузовых авто. Местами они выстроились в "два этажа" — одни машины оказались на крыше других.

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Двойное ДТП: грузовик упал с моста прямо на место другой аварии (видео)

На место ДТП прибыли 13 пожарных экипажей. В аварии погиб один человек и несколько десятков — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще 11 человек были заблокированы в своих автомобилях и понадобилось время, чтобы их освободить.

На данный момент мост близ Чжэнчжоу остается заблокированным — поврежденные авто еще не успели эвакуировать с места ДТП. Он является важной развязкой, поэтому в регионе затруднено движение транспорта и отмечаются большие заторы.

Ранее Фокус сообщал, что автопилот Tesla стал причиной крупной аварии с участием восьми авто.