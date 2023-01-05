В США пенсионер перевернулся на своем автомобиле на автомойке (видео)

Пожилой мужчина за рулем Toyota Camry случайно нажал на педаль газа вместо тормоза, и его автомобиль на высокой скорости влетел в автомойку. К счастью, обошлось без жертв.

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На автомойке в округе Монтгомери, США, произошел инцидент с участием 77-летнего мужчины. Он случайно перевернулся на своем седане Toyota Camry. Видео с происшествием опубликовали на телеканале 6abc News.

Инцидент произошел в начале этой недели. Пожилой мужчина за рулем Toyota Camry случайно нажал на педаль газа вместо тормоза, и его автомобиль на высокой скорости въехал в автомойку, а затем перевернулся внутри здания.

После того как автомобиль перевернулся, водитель оставался запертым в нем около полутора часов. Позже его вытащили спасатели.

Мужчину сразу же доставили ​​в местную больницу с травмой ноги. Его общее состояние стабильное.

"Мы рады, что никто серьезно не пострадал. Это была серьезная авария, которая очень прискорбна для наших клиентов и нашего оборудования. Быть владельцем малого бизнеса нелегко, такие аварии не делают его легче", — сказал владелец автомойки Дарин Капанджи.

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