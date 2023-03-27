В США кроссовер Kia взлетел в воздух после столкновения с колесом от пикапа (видео)

Колесо внезапно отсоединилось от пикапа и покатилось по дороге. К счастью, никто серьезно не пострадал в результате этого ДТП.

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В США на автостраде произошло необычное ДТП с участием Kia Soul. Автомобиль наехал на колесо, которое отсоединилось от пикапа и взлетел вверх. Видео опубликовали в Twitter.

Водитель Kia Soul ехал по автостраде в крайней левой полосе. В один момент от большого пикапа Chevrolet Silverado отсоединилось заднее левое колесо, которое покатилось в сторону хэтчбека.

Владелец Kia Soul не успел отъехать в сторону и наехал прямо на колесо от пикапа. Автомобиль подбросило вверх, после чего он перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. После этого водитель Chevrolet Silverado свернул вправо и остановился.

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Очевидцем этого ДТП стал владелец электромобиля Tesla с активированным автопилотом, который помог избежать столкновения. По его словам, водитель Kia Soul после аварии вышел из автомобиля без каких-либо серьезных травм. К счастью, внутри хэтчбека не было пассажиров.

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