Раритетний Chevrolet Corvette потрапив у ДТП під час передавання власнику (відео)

Вінтажний Chevrolet Corvette 1962 року доставили власнику відразу після реставрації. Спорткар почав швидко скочуватися з автовоза, після чого впав униз.

Related video

У США під час передавання власнику з автовоза впав раритетний спорткар Chevrolet Corvette 1962 року. Про це розповіли на сайті The Drive.

Вінтажний Chevrolet Corvette 1962 року пройшов повний процес реставрації. Після ремонту автомобіль став виглядати як новий.

Спорткар був на автовозі та готувався опуститися на землю. Автомобіль почали викочувати з автовоза, але швидкість виявилася надто високою. Зрештою вінтажний Chevrolet Corvette впав униз.

Чоловік намагався утримати автомобіль, але він виявився надто важким. На щастя, ніхто не постраждав.

В автомобіля внаслідок падіння пошкоджено задню частину, а також підвіску. Найімовірніше, від удару могла постраждати й рама.

Можна побачити, як у спорткара від зіткнення відкрився багажник. Це сталося через те, що кузов зі скловолокна тріснув.

Важливо

Не зачинив двері: американець на Ford Mustang потрапив у дивну ДТП (відео)

Тепер раритетний автомобіль знову потребує ремонту. Власнику доведеться заплатити за відновлення спорткара кілька тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що в США на автостраді Kia Soul наїхав на колесо, яке від'єдналося від пікапа та злетів угору.