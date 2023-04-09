Пенсіонерка на Rolls-Royce протаранила унікальну скульптуру вартістю $3 мільйони (фото)

Американка на Rolls-Royce Dawn втратила керованість, знесла паркан і врізалася в дорогу статую. Поліції вона заявила, що не пам'ятає момент ДТП.

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Курйозна ДТП сталася в США. Літня жінка потрапила в аварію на своєму Rolls-Royce Dawn за $360 000 і завдала істотних збитків своєму сусідові. Про це повідомляє канал CBS 12.

Кабріолет отримав серйозні пошкодження Фото: CBS

Інцидент стався в місті Палм-Біч (штат Флорида). Як вдалося встановити поліції, 66-річна американка не впоралася з керуванням на вузькій вулиці, врізалася в бордюр і заїхала у двір свого сусіда.

Власниця авто повідомила, що не пам'ятає момент аварії Фото: CBS

Rolls-Royce Dawn проорав газон і зніс унікальну коралову статую вартістю 3 мільйони доларів. Потім він пробив паркан і злетів із парапету на пляж. У такому вигляді розбитий Rolls-Royce виявила поліція. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

Rolls-Royce протаранив дорогу коралову скульптуру Фото: CBS

Пенсіонерка заявила поліцейським, що нічого не пам'ятає. У неї нібито стався провал у пам'яті, хоча вона не отримала черепно-мозкову травму, а в її крові не було виявлено слідів алкоголю, наркотиків чи ліків.

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Якщо провину американки доведуть, то вона повинна не лише компенсувати вартість скульптури, а й заплатити 10 100 доларів за ремонт огорожі, бордюру та парапету.

У разі визнання провини американка повинна буде компенсувати завдані збитки Фото: CBS

Крім того, вимагатиме відновлення і кабріолет Rolls-Royce Dawn. У дорогого авто пошкоджені грати радіатора, передній та задній бампери.

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