В Україні суд уперше визнав пішохода винним у ДТП: деталі інциденту

Водій не встиг вчасно помітити пішохода, оскільки він переходив дорогу в недозволеному місці. Тепер водій може вимагати у пішохода відшкодування матеріальних та моральних збитків.

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Районний суд міста Запоріжжя вперше визнав пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, винним у ДТП. Про це розповіли на сайті юридичної компанії "Дорожній адвокат".

Розглядаючи справу № 331/1193/23, суд встановив, що пішохід у Запоріжжі переходив дорогу у недозволеному місці.У цей час дорогою їхав водій на Mercedes-Benz, який не встиг вчасно помітити пішохода, і збив його.

У автомобіля внаслідок зіткнення з'явилися пошкодження передньої частини кузова. Пішохід від удару об авто отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце ДТП прибули поліцейські, які одразу встановили, що в інциденті винен пішохід. Спершу через тілесні ушкодження у пішохода порушили кримінальну справу. Проте він попросив закрити справу, оскільки не отримав серйозних травм.

Кримінальну справу було закрито та перекваліфіковано на адміністративну. На пішохода було складено відповідний протокол, а всі матеріали передали на розгляд суду.

Пішоходу вручили повістку до суду, але він так і не з'явився на судове засідання. У результаті суд провів засідання без його участі.

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Районний суд міста Запоріжжя визнав, що пішохід переходив дорогу у недозволеному місці. Саме з його вини й сталася ДТП.

Тепер водій може вимагати у пішохода відшкодування не лише матеріальних, а й моральних збитків. На щастя, через інцидент ніхто серйозно не постраждав.

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