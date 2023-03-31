В Україні почали активніше карати пішоходів за порушення ПДР — ЗМІ

Поліція та суди в Україні почали активніше реагувати на порушення ПДР пішоходами. За перехід дороги у невстановленому місці порушникам виписують штрафи у розмірі 255 гривень.

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В Україні останнім часом відповідальність за порушення правил дорожнього руху почали нести не лише водії, а й пішоходи. Про це свідчать рішення судів у різних регіонах нашої країни, повідомляє сайт "Дорожній адвокат".

Патрульна поліція почала активніше оформляти протоколи за порушення ПДР пішоходом. Суди підтримують правоохоронців і накладають штрафи за порушення правил дорожнього руху у розмірі 255 гривень. Саме таке покарання передбачено ч. 1 ст. 127 КУпАП за перехід дороги у невстановленому місці.

Зокрема, Київський суд Полтави 31 січня 2023 року в справі №552/9091/22 визнав провину громадянина, який переходив дорогу в Харкові не по пішохідному переходу і не мав на собі світловідбивальних елементів.

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А 20 березня штраф за порушення ПДР пішоходом наклав і Жовтневий суд Полтави у справі №440/16607/21. Аналогічні рішення у лютому та березні ухвалювали районні суди у Чернігові та Черкасах.

До того ж, на бік поліції стають й апеляційні суди. Зокрема, шостий апеляційний суд не задовольнив скаргу у справі № 697/1099/22. Пішоходу виписали штраф за порушення ПДР у розмірі 255 гривень, оскільки він вибіг на проїжджу частину.

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