В Україні електричні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами

Закон допоможе спростити класифікацію ДТП за участю електричних самокатів та моноколес. Такий транспорт уже поділили на дві категорії.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який класифікує електричні самокати та моноколеса в Україні як транспортні засоби. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У законі врахували рекомендації, напрацьовані українським велоспівтовариством. Він допоможе спростити класифікацію ДТП за участю такого транспорту.

Такі транспортні засоби поділені на дві категорії:

легкий персональний електричний транспортний засіб — транспорт з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який оснащений електромотором потужністю до 1000 Вт і може розвивати швидкість до 25 км/год;

низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб — транспорт з одним або декількома електромоторами, максимальна швидкість якого не перевищує 50 км/год, а споряджена маса не перевищує 600 кг.

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Представник Асоціації велосипедистів Києва Богдан Лепявко зазначив, що класифікація електричного транспорту встановлює, що користувач такого пристрою є водієм. Це значно спрощує трактування пригод за участю електричних самокатів та моноколес.

Раніше Фокус розповів, що в Україні почали карати водіїв електросамокатів за порушення Правил дорожнього руху.